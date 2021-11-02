شاهد: عمرو دياب يغني في معرض دبي أكسبو احتفالا بعيد مصر الوطني

أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا في معرض دبي أكسبو 2020 مساء السبت، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني المصري.

وقدم دياب، المطرب والملحن والممثل المصري أغاني من مسيرته الفنية التي امتدت لحوالي أربعة عقود.

وشاركت في معرض دبي أكسبو 2020 هذا العام 192 دولة، وتم خلاله عرض أفضل ما في عالمنا من الفنون والعمارة والعلوم والثقافة، من جميع أنحاء العالم.

تأجل معرض إكسبو دبي عاما كاملا بسبب تفشي وباء كوفيدـ19، وافتتح في الأول من شهر تشرين الأول- أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى شهر آذار/مارس 2022.