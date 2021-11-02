وفاة ستة أشخاص ومخاوف من فقدان 100 آخرين بسبب انهيار مبنى شاهق في نيجيريا

ذكر رئيس خدمات الطوارئ الحكومية في نيجيريا أولوفيمي أوكي أوسانيينتولو الثلاثاء، أن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم في لاغوس، العاصمة التجارية، بعد انهيار مبنى شاهق كان قيد الإنشاء. وأفاد المسؤول النيجيري ببدء جهود البحث عن ناجين من الحادث، الذي وقع في وقت متأخر الإثنين.

ويقول شهود عيان إن ما يصل إلى 100 شخص كانوا يعملون في الموقع، يعتبرون في عداد المفقودين بعد انهيار المبنى السكني الفاخر المكون من 21 طابق، ما أدى إلى محاصرة العمال تحت الأنقاض.

من جانبه دعا محافظ مدينة لاغوس باباجيدي سانوو إلى الهدوء، في وقت استمرت فيه جهود الإنقاذ. أما المتحدث باسم محافظ المدينة غبينغا أوموتوسو فقال إن فرق الطوارئ تحاول جاهدة إنقاذ الناس العالقين تحت أنقاض المبنى، الذي تحول إلى طبقات متراصة من الخرسانة. إلى ذلك قال مفوض شرطة لاغوس حكيم أوليسيغون أودوموسو إنه من المبكر تحديد سبب انهيار المبنى.

وتعد منطقة إيكويي إحدى المناطق السكنية والتجارية الفاخرة في لاغوس، المدينة التجارية الأكثر ازدحاما في البلاد. ويعد انهيار المباني أمرا شائعا في لاغوس، بسبب افتقاد مواد البناء المستعملة للمواصفات المطلوبة، والإهمال وعدم احترام قواعد البناء.