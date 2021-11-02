شاهد: هل غفا الرئيس الأمريكي بايدن خلال قمة المناخ أم هو مجرد تعب أرهق جفونه؟

أغمض الرئيس الأمريكي جو بايدن عينيه طيلة أكثر من عشرين ثانية، خلال حضوره افتتاح قمة المناخ "كوب 26" في غلاسكو في المملكة المتحدة.

وأثار شريط مصور للرئيس الأمريكي وهو مغمض العينين التساؤلات، إذا كان نائما أم أنه كان يريح عينيه فقط.

وقد حذر قادة العالم في خطاباتهم من النهاية المأساوية للعالم بسبب تأثيرات التغير المناخي، في محاولة منهم إحداث اختراق على مستوى المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ.

فقد وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ظاهرة الاحتباس الحراري بأنها أداة نهاية العالم المرتبط بالبشرية.

ومع بدء الكلمات الافتتاحية للقمة أغمض بايدن عينيه لبضع دقائق وهو جالس في القاعة، وبعد ذلك بقليل قال بايدن حين اعتلى المنصة "إنه لم يعد هناك وقت للجلوس" لمكافحة ظاهرة تغيير المناخ.