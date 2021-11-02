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الدانمارك

شاهد: اكتشاف ملجأ من الخرسانة المسلحة يعود للحرب العالمية الثانية

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بقلم:  يورونيوز
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قبو ألماني للاحتماء من القصف.
قبو ألماني للاحتماء من القصف.   -   حقوق النشر  EBU
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تم تفقد ملجأ من الخرسانة المسلحة الأحد في متحف بونكرم، وهو أكبر متحف للحرب العالمية الثانية في الدنمارك وشمال أوروبا.

وقام إريك أنسو مدير المتحف برفقة فريق من المتحف بتفقد القبو الخرساني الذي تبلغ مساحته 300 مترا مربع. ووجدوا بطارية مضادة للطائرات مزودة بأربعة مدافع، إضافة لمقعد مرحاض قديم.

ويبدو أن القوات النازية قامت بإفراغ القبو بالكامل قبل اخفائه عن الجمهور قبل 70 عاما وفقا للمتحف.

عثرت "جمعية عالم ما تحت الأرض" في عام 2000، على حجرة تحت مطار تمبلهوف المهجور في ألمانيا تضم ملفات 4 آلاف شخص أجبروا على العمل تحت حكم الرايخ الثالث.

وتم اكتشاف عدة أنفاق وغرف تخزين تتصل بمترو أنفاق برلين. ويتوقع دايتمار ارنولد، مهندس مدني أنه لا يزال مئات الملاجئ التي لم يتم اكتشافها بعد.

المصادر الإضافية • أ ب