وفاة المطرب السوري صباح فخري عن عمر ناهز الـ 88 عاما

توفي المطرب السوري صباح فخري صباح الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 88 عاما على ما أفادت الثلاثاء عائلته. وأوضح نجله أنس فخري أن المطرب الكبير توفي وفاة طبيعية من دون أن يحدد مكان الوفاة وتفاصيل التشييع. وقد نعت نقابة الفنانين-فرع دمشق أيضا "الفنان القدير".

وأضاف "في قلوبنا حزن كبير. لا أعرف ماذا أقول، إنها خسارة كبيرة للفن السوري". وشدد على أن الراحل "عاش كأسطورة حية والأسطورة لا تموت، وسيبقى أسطورة حلب وسوريا".

وقد نعت نقابة الفنانين-فرع دمشق أيضا "الفنان القدير"، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقاً تفاصيل الدفن والتشييع.

ولد صباح فخري في حلب في العام 1933 واشتهر بتأدية الموشحات والقدود الحلبية. وكان الفنان القصير القامة، معروفا بوصلاته الفنية الطويلة على المسرح.

حقق فخري الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في العاصمة الفنزويلية مدة عشر ساعات من دون انقطاع العام 1968 على ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وشغل الفنان الراحل مناصب عدة إذ انتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية بحسب نبذة أوردتها عنه وكالة "سانا". وقلد وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة العام 2007 "تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل".