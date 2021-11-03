ألمانيا: إصابات هائلة لكورونا في صفوف غير المطعمين بالبلاد

نبه وزير الصحة الألماني يانس شبان الأربعاء إلى أن بلاده تشهد تفشياً "هائلاً" لوباء كوفيد بين غير الملقحين، داعيا إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من الجائحة.

قال في مؤتمر صحافي "نواجه حاليا جائحة تتعلق بغير المحصنين بشكل أساسي وهي هائلة" مشددا على أن عدد الأسرة في قسم العناية المركزة بدأ ينفد من جديد.

اعتبر لوثر ويلر رئيس معهد روبرت كوخ الصحي أن "الموجة الرابعة من الوباء تنتشر للأسف كما كنا نخشى لأن عدد الملقحين غير كافٍ".

وأعرب عن أسفه لأن شروط دخول الأماكن العامة أو المطاعم أو المسارح لم تكن تطبق بشكل كافٍ.

ودعا الوزير المحافظ جميع الأقاليم التي يعود لها متابعة القضايا الصحية إلى تشديد التدابير الخاصة بغير الملقحين في حال تفشى الوباء، بمنعهم من دخول أماكن عامة معينة أو بالزامهم إجراء اختبار الكشف عن الفيروس باهظ الثمن.

بعض المقاطعات، مثل ساكسونيا (شرق) أو بادن فورتمبيرغ، تنوي أو وضعت بالفعل هذه التدابير قيد التنفيذ.

وشدد على أن "القضية لا تتعلق بمضايقة" غير الملقحين ولكن "لتجنب اتخام النظام الصحي".

كما أعلن الوزير رغبته تسريع حملة التطعيم بجرعة معززة والموصى بها الآن لمن تزيد أعمارهم عن 70 عاماً، بعد ستة أشهر من تلقي اللقاح.

عاد الوباء ليتفشى بقوة في بلد تأثر بشدة خلال فصلي الخريف والشتاء السابقين، وظن أنه طوى صفحة فيروس كورونا جزئيًا.

الأربعاء، أبلغ معهد روبرت كوخ عن أكثر من 20 ألف إصابة جديدة في غضون 24 ساعة وعن 194 وفاة.

دقت أنغيلا ميركل، المستشارة المنتهية ولايتها، ناقوس الخطر في عطلة نهاية الاسبوع. وأعربت عن أسفها لأننا "عدنا مجددا إلى سلوك لا مسؤول".

وإذ دافعت عن عدم الزامية اللقاح في البلاد، لكنها أعلنت انها "حزينة جدًا" لأن "مليونين أو ثلاثة ملايين ألماني فوق 60 عامًا لا يزالون غير محصنين".

تلقى 55,6 مليون شخص جرعتين من اللقاح، أي 66,8 % من السكان، بحسب معهد روبرت كوخ المرجعي.