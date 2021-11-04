لماذا سحبت "أسترازينيكا" طلب الموافقة على استخدام لقاحها المضاد لكوفيد-19 في سويسرا؟

أعلنت شركة "أسترازينيكا" للصناعات الدوائية، اليوم الخميس، أنها سحبت طلباً تقدّمت به إلى سويسرا لاستصدار موافقة على استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا في تلك البلاد، وذلك بعد أن أعلن المسؤولون السويسريون أن استخدام هذا اللقاح سيقتصر فقط على الأشخاص الذي تزيد أعمارهم عن الـ50 عاماً.

وكانت سويسرا وافقت على استخدام لقاحات "فايزر-بيونتيك" و"موديرنا" و"جونسون أند جونسون"، غير أن السلطات الصحية السويسرية "سويسميديك" لم تمنح بعد ترخيص استخدام "أسترازينيكا".

شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا" والتي تتخذ من مدينة كامبريدج مقراً رئيساً لها، قالت إنها ومنذ أن قدّمت طلباً لسويسرا لاستصدار ترخيص باستخدام اللقاح على أراضيها، في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020، "كانت على اتصال مباشر مع الجهة المعنية (في سويسرا)، وقدمت لها تباعاً نتائج الدراسة المطلوبة وغيرها من المعلومات والوثائق ذات الصلة".

وأضافت "أسترازينيكا" في بيان لها أنها قررت الآن "عدم السعي للحصول على ترخيص لتسويق لقاحها المضاد لكوفيد-19 في سويسرا، بسبب تقييد سويسميديك استخدام اللقاح فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ50 عاماً".

ومن جهتها، وفي سياق ردّها على قرار "استرازينيكا"، قالت "سويسميديك" إن "هذا يعني أنه لا توجد حالياً طلبات ترخيص جديدة معلقة للقاحات كوفيد-19 في سويسرا".

ويجدر بالذكر أن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي الذي وافقت وكالته للأدوية على لقاح "أسترازينيكا" في وقت سابق من العام الجاري، وأوصت السلطات في بعض دول التكتّل لاحقاً باستخدامه للفئات العمرية الأكبر بعد أن تم ربطه بجلطات دموية نادرة للغاية، معظمها عند فئة الشباب.