كوفيد-19: سويسرا تجمد الموافقة على لقاح أسترازينيكا وعدد الوفيات في إسبانيا يتخطى الـ60 ألفاً

اتخذ مجلس الوزراء الكويتي سلسلة من الإجراءات الصحية التي تهدف إلى احتواء وباء كوفيد-19 أبرزها منع غير المقيمين من دخول البلاد لمدة أسبوعين، وذلك بدءاً من الأحد المقبل (7 شباط/فبراير).

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء قرر "منع غير الكويتيين من دخول البلاد اعتباراً من يوم الأحد المقبل لمدة أسبوعين فيما عدا أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة (بالسلامة)".

الوباء لا يتراجع في فرنسا

سجلت فرنسا 26.362 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما يبدو أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً تعجز عن كبح انتشار الوباء، إذ سجلت البلاد الأربعاء الماضي (أي منذ أسبوع) العدد نفسه من الإصابات تقريباً (26.916).

ومنذ الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير تسجل فرنسا أكثر من 20 ألف إصابة يومياً. وإلى جانب الإصابات، سجلت فرنسا 375 وفاة، ليترفع العدد الإجمالي إلى 77,595 مقابل 3,251,160 إصابة.

أكثر من 60 ألف وفاة في إسبانيا

تخطى عدد الوفيات جراء وباء كوفيد-19 الستين ألف في إسبانيا، الأربعاء بحسب ما أعلنته وزارة الصحة. وإسبانيا إحدى أكثر الدول الأوروبية تضرراً بالوباء، وسجلت 565 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 60.370 بينما سجلت السلطات الصحية نحو مليونين و258 ألف إصابة حتى الآن في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 47 مليون نسمة تقريباً.

سويسرا تجمد الموافقة على أسترازينيكا

أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم، الأربعاء، أنها علقت الموافقة على استخدام لقاح أكسفورد-أسترازينيكا، وأضافت في بيان نشرته عبر موقعها في الإنترنت أنها بحاجة إلى دراسة المزيد من البيانات.

وقالت "سويسميديك" إنها تحلل باستمرار البيانات التي تلقتها عن اللقاح مضيفة أنها تلقت طلبين للموافقة على السماح باستخدام لقاحين ضدّ كوفيد-19. وأضافت أن البيانات التي حصلت عليها بخصوص أسترازينيكا غير كافية لإعطاء الضوء الأخضر.

وأضاف البيان أن "سويسميديك" بحاجة إلى دراسات جديدة لتقييم أكبر لدرجة الأمان والفعالية ونوعية اللقاح.

تأجيل قمة دافوس 2021

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء أنّ اجتماعه السنوي الذي سبق أن جرى تأجيله ونقله من سويسرا إلى سنغافورة، سيؤجل مرة أخرى بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وقال المنظمون إنّ هذا التجمع السنوي للنخب السياسية والاقتصادية والتجارية في العالم الذي يعقد تقليديا في كانون الثاني/يناير من كل عام في قرية دافوس بجبال الألب، ونُقل إلى سنغافورة لينعقد في أيار/مايو، سيعقد في هذه الدولة الآسيوية بين 17 و20 آب/أغسطس.

وأضافوا أنّ "تغيير موعد (المنتدى) يعكس التحديات الدولية لاحتواء تفشي الوباء"

السويد تشترط نتيجة سلبية لدخول أراضيها

أعلنت الحكومة السويدية، الأربعاء، أن على المسافرين إلى السويد تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19، على أن لا يزيد عمرها عن 48 ساعة، بدءاً من السبت المقبل.

وتقول الحكومة إن الخطوة تهدف إلى السيطرة على السلالات الجديدة من الفيروس ومنعها من الانتشار. وكانت السويد فرضت إجراءات خاصة على المسافرين إليها من بريطانيا وجنوب إفريقيا والدنمارك والنرويج، وأيضاً من كل الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي.

غير أنه بدءاً من السبت، سيكون على جميع المسافرين إبراز الوثيقة بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء ستيفان لوفن.

"سبوتنيك-في" إلى أوروبا؟

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، الأربعاء، إن روسيا اتصلت بمختر "أي دي تي" الألماني من أجل إنتاج لقاح "سبوتنيك-في" في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك بعدما نشرت مجلة ذا لانسيت العلمية دراسة أكدت فيها على جودة اللقاح الروسي الذي تبين أنه فعال بنسبة 91.6 بالمئة، وهي دراسة خضعت لقراء أطباء مستقلين، وتعطي، إلى حد ما، "شهادة غربية" للطب الروسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن مختبر "غامالييا" الروسي (منتج اللقاح) وصندوق الاستثمار الروسي مهتمان بإنتاج اللقاح في ألمانيا، تحديداً في مختبر "إي دي تي" الواقع في شرق ألمانيا.