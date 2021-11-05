الجائزة الكبرى للجودو: المنافسة تعود إلى أرض النار في باكو والأداء الرائع يميز اليوم الأول

بصفته رئيس الاتحاد الدولي للجودو، افتتح ماريوس فيزر رفقة ضيوف آخرين الإنطلاق الرسمي لبطولة باكو غراند سلام 2021. وعلى البساط، استهلت اليابانية تاتسوكاوا رينا المنافسة بكشل مثير، بعد أن نفذت حركة تضحية رائعة من الناحية الفنية للفوز بالميدالية الذهبية في فئة الأقل من 48 كيلوغراما التي تسلمتها من طرف ماريوس فيزر.

من جهته، منح أورخان سافاروف بلده المضيفة المجد في باكو، وحصل على الميدالية الذهبية الأولى لأذربيجان في البطولة، ليصبح رجل منافسة اليوم. سافاروف نفذ حركة أو سوتو ضد منافسه المولدافي دونيس فيرو ثم حركة إيبون رائعة. وسلم رئيس اتحاد الجودو الأذربيجاني رشاد نبييف الميدالية لسافاروف الذي قال:

"رياضة الجودو تحظى بشعبية كبيرة في أذربيجان. والبطولات مثل هذه، باكو غراند سلام، مهمة جدًا لإلهام جيل الشباب".

في هذا اليوم، كانت المجرية ريكا بوب، سيدة اللعبة، بعد أن أعطت مثالا رائعا للعبة الجودو الاستباقية وجعلتها تهزم صاحبة الميدالية الأولمبية البريطانية شيلسي جيلز.

ريكا بوب، تسلمت ميداليتها من طرف سفير الاتحاد الدولي للجودو ورئيس اتحاد الجودو الروسي فاسيلي أنيسيموف، وقالت بعد التتويج:

"قلت لنفسي، أنا أفضل وأنا أقوي، وأشياء من هذا القبيل. أنا سعيدة جدًا بهذا التتويج، لقد فزت أخيرًا بالبطولات الأربع الكبرى، وهذه أول ميدالية ذهبية لي سأحاول أن أفعل الشيء نفسه في المسابقات المقبلة".

في فئة الأقل من 60 كيلوغراما رجال، فاز الجورجي بابيناشفيلي أيضًا بأول ميدالية ذهبية له في البطولات الأربع الكبرى بفضل حركة وازاري. الجورجي تسلم ميداليته من طرف رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد رينيه فاسيل.

وفي وزن الأقل من 57 كيلوغراما، سيدات توجت اليابانية تاماووكي مومو بالذهب بعد أن أقصت منافستها المحلية الأذارية إيشنكورولو مونكتزيديف.

أظهر الرياضيون الأذاريون الشباب داخل الديار أداءاً جيدا طوال اليوم. وبفوزهم الواحد تلو الآخر، منحوا منتخبهم الوطني مرتبة جيدة ليجعلوه فخرا بلادهم. من الواضح أن هذا الفريق سيكون محط الأنظار في المنافسات المقبلة، سواء من خلال الأداء المميز لرياضة الجودو، أو لشغفهم الكبير في المنافسة.