شاهد: مطاردةٌ لسارق تنتهي بقفزه في نهر من فوق جسر مرتفع بولاية فلوريدا

انتهت مطاردة عناصر من الشرطة أمريكية لرجلّ متهمٌ بالسرقة، بأن قفز من على جسر يرتفع عن النهر أكثر من 17 متراً بعد أن ارتطمت شاحنته المسروقة بالسياج الحديدي المثبّت على طرفي الجسر بمدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا

وأفاد مكتب شرطة منطقة لي كاونتي أن الضباط حاولوا بداية إيقاف شاحنة مسروقة في فورت مايرز، لكن السائق انطلق نحو الجسر، حيث شوهدت المركبة وهي تنحرف قبل أن تصطدم بقوة بالسياج الحديدي للجسر.

وحينما توقفت الشاحنة، بيّنت مقاطع صوّرتها كاميرا طائرة مروحية أمنية وصلت إلى مكان الحادث، بينت الرجل المشتبه به وهو يخرج من الشاحنة ويقفز في نهر كالوساهاتشي، من فوق الجسر الذي يرتفع نحو 55 قدماً.

وأضاف مكتب الشرطة في بيانه أنه تم نقل الرجل إلى مستشفى محلي، حيث تمّ احتجازه بتهمة سرقة السيارات ومحاولة الفرار من وجه العدالة.