الصين تبني نماذج لسفن البحرية الأمريكية في منطقة تدريب على إطلاق الصواريخ

أظهرت صور التقطت بقمر صناعي تابع لشركة ماكسر أن الجيش الصيني بنى نماذج بالحجم الطبيعي على شكل حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية وسفن حربية أمريكية أخرى ربما لاستخدامها كأهداف للتدريب في صحراء شينجيانغ.

وتعكس هذه النماذج جهود الصين الرامية لبناء قدرات على التصدي لحاملات طائرات خاصة ضد البحرية الأمريكية مع استمرار التوتر مع واشنطن بسبب تايوان وبحر الصين الجنوبي.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت يوم الأحد الإطار الخارجي بالحجم الطبيعي لحاملة طائرات أمريكية ومدمرتين على الأقل للصواريخ الموجهة من فئة أرلي بيرك بنيت في ما يبدو أنه مجمع تدريب جديد في صحراء تكلامكان.

وقال المعهد البحري الأمريكي نقلا عن شركة الاستخبارات الجغرافية المكانية أول سورس أناليسيز إن المجمع يستخدم لاختبار الصواريخ الباليستية.