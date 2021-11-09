شاهد: رغوة سامة تغطي سطح نهر يامونا في الهند

غطت طبقات من الرغوة السامة سطح نهر يامونا المقدس لدى الهندوس في الهند ليزيد من المصاعب البيئية التي يواجهها سكان العاصمة نيودلهي المغطاة بسحابة من الضباب الدخاني.

وظهرت مناطق من النهر تمر بوسط العاصمة وكأنها مغطاة بالثلوج الكثيفة نتيجة ارتفاع مقدار المواد الملوثة به.

وألقى المسؤولون المحليون بالمسؤولية على "مياه الصرف الصحي الثقيلة والنفايات الصناعية" التي تدفقت إلى هذا الجزء من النهر خلال الأسبوع الماضي.

الارتفاع الكبير في معدلات المواد السامة بالنهر لم يمنع بعض من المصلين الهندوس من السباحة والغطس به احتفالا بمهرجان "شاث بوجا" الذي يقدم خلاله الهندوس صلواتهم إلى الشمس.

وأدى التلوث السام إلى وقف إمدادات مياه النهر للعديد من الأحياء في نيودلهي.

ولطالما تعهد المسؤولون الهنود باتخاذ إجراءات لتطهير مياه نهر يامونا من تدفق المواد الملوثة دون جدوى.

وأكد تقرير حكومي صدر عام 2020 أن مياه النهر أصبحت أكثر تلوثا بشكل "خطير" خلال السنوات الخمس الماضية.

وغمر الضباب الدخاني الكثيف والخطير نيودلهي والمناطق المحيطة بها منذ الأسبوع الماضي.

وجاء الضباب نتيجة للحرائق في المجتمعات الزراعية المجاورة ومن وابل الألعاب النارية التي أطلقها سكان العاصمة للاحتفال بعيد ديوالي على الرغم من حظر بيعها.

وتجاوزت مستويات جزيئات PM 2.5 الضارة 400 في عدة مناطق وهو أعلى بـ16 مرة من الحد الآمن اليومي الذي حددته منظمة الصحة العالمية.