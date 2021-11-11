الرئيس الصيني يحذر من "حرب باردة" في منطقة آسيا والمحيط الهادي

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن منطقة آسيا والمحيط الهادي يجب أن لا تعود إلى التوتر الذي شهدته حقبة الحرب الباردة، وذلك قبيل اجتماع عبر الإنترنت من المتوقع أن يعقده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبا ربما الأسبوع المقبل.

وأضاف شي في رسالة مسجلة في مقطع فيديو لمنتدى للرؤساء التنفيذيين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي التي تستضيفها نيوزيلندا أن محاولات رسم خطوط أيديولوجية أو تشكيل دوائر صغيرة على أسس جيوسياسية مآلها الفشل. وتابع قائلا "لا يمكن ولا ينبغي أن تعود منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى مواجهة وانقسام حقبة الحرب الباردة".

تمثل تصريحات شي إشارة واضحة إلى جهود الولايات المتحدة مع حلفاء وشركاء في المنطقة، بما يشمل المجموعة الرباعية مع الهند واليابان وأستراليا، الرامية للحد مما تعتبره واشنطن نفوذا اقتصاديا وعسكريا صينيا متناميا.

وقال الجيش الصيني يوم الثلاثاء إنه نظم دورية تأهب قتالي في اتجاه مضيق تايوان وذلك بعدما نددت وزارة الدفاع بزيارة وفد من المشرعين الأمريكيين للجزيرة ذات الحكم الديمقراطي التي تعتبرها بكين تابعة لها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إن بلاده وحلفاءها سيقومون "بتحرك" لم يحدده إذا استخدمت الصين القوة لتغيير الوضع الراهن لتايوان.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن التعامل المباشر مع الرئيس الصيني هو أفضل طريقة لمنع انزلاق العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى صراع.

ولم يُعلن عن موعد محدد لاجتماع شي وبايدن لكن مصدرا مطلعا على الأمر قال إن من المتوقع عقده قريبا ربما الأسبوع المقبل.