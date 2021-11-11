للمرة الأولى منذ بداية الوباء ... ألمانيا تسجل أكثر من خمسين ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت ألمانيا عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بلغ 50,196 حالة إضافية خلال 24 ساعة، في مؤشر إلى عنف موجة الوباء التي تضرب البلاد، حسب معهد روبرت كوخ للرصد الصحي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية الخمسين ألفا منذ بداية الوباء في ألمانيا حيث تسجل أعداد قياسية من الإصابات. وبلغ عدد الوفيات 235 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وكانت المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل صرحت الأربعاء أن ارتفاع عدد الإصابات مجددا في البلاد خصوصا منذ مطلع تشرين الأول/اكتوبر "مأساوي".

وعبّر المتحدث باسمها عن الأسف لأن "الوباء ينتشر مجددا بشكل واسع" داعيا السلطات الإقليمية المختصة بالشؤون الصحية إلى اتخاذ إجراءات جديدة لاحتواء الوضع.

وتزايد الضغط أيضا على وحدات العناية في المستشفيات.

وينسب هذا التفشي الجديد للوباء إلى معدل التلقيح المنخفض نسبيا بين السكان في ألمانيا حيث يزيد قليلا عن 67 بالمئة.

وفرضت ولايات متضررة عدة بينها ساكسونيا وبافاريا وبرلين مؤخرا، قيودا جديدة تستهدف الأشخاص غير الملقحين أول المتضررين من هذا الانتعاش في الوباء.

واعتبارا من الاثنين، ستمنع برلين الأشخاص غير الملقحين من دخول المطاعم التي لا شرفات لها والحانات وقاعات الرياضة وصالونات تصفيف الشعر.

ولن يسمح الاختبار الذي يثبت عدم الإصابة لأي شخص بعد الآن بدخول هذه الأماكن ما لم يتلق لقاحا أو يثبت تعافيه من المرض.

في المجموع، أصيب نحو 4,9 ملايين شخص بكوفيد-19 في ألمانيا منذ بداية الوباء.