أولاف شولتز يدعو إلى فرض إجراءات جديدة للحد من كوفيد-19 في ألمانيا

عبّر الاجتماعي الديمقراطي أولاف شولتز المدعو لتولي منصب المستشارية الألمانية خلفا لأنغيلا ميركل، عن أمله الخميس في أن تستعد البلاد لخوض معركة وقف تفشي وباء كوفيد-19 وتتمكن من "قضاء فصل الشتاء".

وقال النائب الحالي للمستشارة في البرلمان "يجب أن نتخذ العديد من الإجراءات الضرورية لقضاء هذا الشتاء. يجب أن نحمي بلادنا من الشتاء".

ويقدم حزب شولتز مع شركائه المقبلين في تحالف الخضر والليبراليين بنودا جديدة بينها تشديد القيود على الأشخاص غير المطعمين.

وتأتي تصريحات شولتز في وقت سجلت ألمانيا عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بلغ 50196 حالة إضافية خلال الـ 24 ساعة، في مؤشر إلى قوة موجة الوباء التي تضرب البلاد، حسب معهد روبرت كوخ للرصد الصحي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية الخمسين ألفا منذ بداية الوباء في ألمانيا حيث تسجل أعداد قياسية من الإصابات. وبلغ عدد الوفيات 235 خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.