شاهد: تعزيزات عسكرية أوكرانية كثيفة عند الحدود المشتركة مع بيلاروس

تعزز أوكرانيا أمن حدودها مع بيلاروس من خلال نشر 8500 جندي إضافي لحماية المعبر، بحسب مسؤولين. وتجري شرطة الحدود تدريبات استعدادا لاشتباكات محتملة مع المهاجرين على الحدود البيلاروسية.

وزير الشؤون الداخلية دينيس موناستيرسكي قال إن 15 طائرة مروحية ستشارك في نقل القوات إلى الحدود إذا استدعى الأمر. وفي الوقت ذاته، ذكر سلاح حرس الحدود في البلاد أن أربعة مهاجرين من الهند جرى اعتقالهم في غرب أوكرانيا بالقرب من حدود الاتحاد الأوروبي الخميس.

ومنذ الصيف، تمكن الآلاف من العبور إلى بولندا وليتوانيا ولاتفيا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من منع أعداد أخرى كثيرة من الدخول أو إبعادها.

وتهدد الأزمة التي تضم عددا كبيرا من المهاجرين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي بالتحول إلى أزمة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. كما أنها قد تخلق نقطة أخرى من التوتر بين الغرب والنظام السلطوي في بيلاروس.

من جانبها، أرسلت روسيا جنودا مظليين إلى منطقة غرودنو في بيلاروس، والمجاورة لبولندا، في تعبير واضح عن دعم موسكو لنظام ألكسندر لوكاشينكو.

ويأتي ذلك بعد إرسال روسيا قاذفات قنابل إستراتيجية ذات قدرات نووية للقيام بدوريات فوق بيلاروس على مدار يومين متتاليين من هذا الأسبوع. ومن بين المهاجرين العالقين على الحدود، أكراد عراقيون، وسوريون فارون من الصراع والاضطهاد والفقر.

ويسعى عدد كبير منهم إلى الوصول إلى ألمانيا أو إلى دول أخرى في غرب أوروبا، أحيانا للم الشمل مع أقربائهم المقيمين هناك بالفعل.