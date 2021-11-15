خطوط بيلاروس تحظر المسافرين السوريين والعراقيين واليمنيين والأفغان القادمين من الإمارات

أعلنت الناقلة الوطنية لبيلاروس منع المسافرين السوريين والعراقيين واليمنيين والأفغان من الصعود على متن رحلاتها القادمة من الإمارات بطلب من الأخيرة، بعدما اتُّهمت مينسك بجلب المهاجرين سعيا لإرسالهم إلى أوروبا.

وفي بيان موجّه لمواطني الدول الأربع نشرته "بيلافيا" على موقعها الأحد، قالت إنه لن يُسمح لهم بالصعود على متن الرحلات المتوجهة من دبي إلى بيلاروس "تماشيا مع قرار السلطات المعنية في الإمارات العربية المتحدة".