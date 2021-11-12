تركيا وبيلاروس يمنعان العراقيين والسوريين واليمنيين من السفر على متن رحلات جوية متبادلة

أعلنت شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" الجمعة أن السلطات التركية منعت رعايا سوريا والعراق واليمن من الصعود على متن رحلات جوية متوجهة إلى بيلاروس التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بجلب المهاجرين إلى أوروبا. بدورها ردت تركيا بحظر السفر على العراقيين والسوريين واليمنيين على متن خطوطها إلى بيلاروس.

وقالت بيلافيا في بيان "بناء على قرار السلطات المختصة في تركيا، لن يُسمح لمواطني العراق وسوريا واليمن على الرحلات الجوية بين تركيا وبيلاروس" اعتبارا من الجمعة.

ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بتأجيج التوتر، من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود انتقاما للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده، لقمعه حركة المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.

وتتزايد المخاوف بشأن مصير أكثر من ألفي مهاجر غالبيتهم من أكراد الشرق الأوسط، عالقين عند الحدود، في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها "لا تحتمل" مطالبة بتحرّك لمعالجة الأمر.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الاتحاد الأوروبي إلى التواصل مجددا مع الرئيس البيلاروسي بشأن المهاجرين. وخلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل هو الثاني في يومين، شدد بوتين على "أهمية معالجة أزمة المهاجرين الخطيرة في أسرع وقت"، معتبرا أن ذلك يتطلب "إحياء الاتصالات بين دول الاتحاد الاوروبي وبيلاروس"، وفق بيان للكرملين.