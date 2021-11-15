أمير الكويت يوكل بعض الاختصاصات الدستورية لولي العهد

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية يوم الاثنين نقلا عن مرسوم أميري أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح طلب الاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له بصفة مؤقتة.

وتولى الشيخ نواف (84 عاما) الإمارة لما يزيد عن عام بقليل فقط بعد وفاة شقيقه في سبتمبر أيلول 2020 والذي كان حكم البلاد لأكثر من عشر سنوات.

وبدا الشيخ نواف واهنا في آخر ظهور علني له عندما ألقى كلمة قصيرة في البرلمان في أكتوبر تشرين الأول. وقالت الكويت في يوليو تموز إن أمير البلاد خضع لفحوصات طبية كانت ناجحة على أن تستمر لاحقا.