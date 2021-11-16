إعلام: المجموعة العسكرية ستوجّه تهمة "التزوير الانتخابي" أثناء انتخابات 2020 لزعيمة ميانمار السابقة

ستوجّه إلى الحاكمة الفعلية السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي، التي أطاحها الجيش في شباط/فبراير والمستهدفة مذاك بعدة اجراءات قضائية، تهمة "التزوير الانتخابي" أثناء الانتخابات التشريعية للعام 2020 التي حقق فيها حزبها فوزًا ساحقًا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت صحيفة "غلوبل نيو لايت أوف ميانمار" (Global New Light of Myanmar) أن سو تشي ستُلاحق بتهمة "التزوير الانتخابي". وستتمّ ملاحقة 15 مسؤولًا آخر كانوا قد أوقفوا أثناء انقلاب شباط/فبراير وبينهم الرئيس السابق للجمهورية وين مينت، بالتهمة نفسها.