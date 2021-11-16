عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

بولندا

القوات البولندية تطلق قنابل غاز مسيل للدموع على مهاجرين رشقوها بالحجارة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
عناصر من الأمن البولندي على الحدود البيلاروسية البولندية .
عناصر من الأمن البولندي على الحدود البيلاروسية البولندية .   -   حقوق النشر  LEONID SHCHEGLOV/AFP
حجم النص Aa Aa

أطلقت قوات الأمن البولندية قنابل غاز مسيل للدموع على مهاجرين رشقوها بالحجارة في بلدة كوشنيتسا الواقعة في الشرق على الحدود مع بيلاروس، وفقا لوزارة الدفاع البولندية الثلاثاء.

وكتبت الوزارة في تغريدة "كوشنيتسا: مهاجرون يهاجمون جنودنا وضباطنا بالحجارة ويحاولون تدمير السياج للعبور إلى بولندا. قواتنا استخدمت الغاز المسيل للدموع لوقف عدوان المهاجرين".

ويخيّم آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط على الحدود البيلاروسية-البولندية لأكثر من أسبوع. وتعهّد الاتحاد الأوروبي الذي اتّهم مينسك بافتعال أزمة المهاجرين، بممارسة ضغط إضافي على نظام لوكاشنكو من خلال فرض عقوبات جديدة.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات الحالية التي تستهدف نظام لوكاشينكو لتشمل الأفراد أو الشركات التي يتبين أنها شجعت على عبور الحدود.

المصادر الإضافية • أ ف ب