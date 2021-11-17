القانون الذي يسمح بزواج المثليين في سويسرا سيدخل حيّز التنفيذ العام المقبل

أعلن المجلس الاتحادي يوم الأربعاء أنه سيكون بمقدور المثليين عقد زواجهم في سويسرا اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2022.

وقالت ماريا فون كينيل، إحدى المسؤولات عن حملة "الزواج للجميع "نحن سعداء حقاً بنتيجة التصويت، التي يتم حالياً تطبيقها قانونياً" بحسب ما نقلته عنها وكالة رويترز.

وصوت نحو ثلثي البلاد بـ"نعم" لصالح الزواج المدني "للجميع" في 26 أيلول/سبتمبر، وبادرت وزيرة العدل والشرطة كارين كيلر سوتر، لتنفيذ نتيجة التصويت وبسرعة.

ويعني تعديل القانون المدني أن الأزواج من نفس الجنس يمكنهم أن يتزوّجوا رسمياً اعتباراً من 1 تموز / يوليو 2022، أو أن يحوّلوا شراكاتهم المسجلة سابقاً تحت خانات أخرى غير الزواج، إلى زواج.

وأضافت فون كينيل "لقد ناضلنا من أجل المساواة في الزواج لمدة 30 عاماً، وكانت نتيجة الاستفتاء لحظة تاريخية".

وسويسرا هي واحدة من آخر الدول في أوروبا الغربية التي تشرّع زواج المثليين، الذي من المتوقع أن يليه تعديلات أخرى بعد ستة أشهر، بينها تعديلات على قوانين الإنجاب المتعلقة بالإنجاب.