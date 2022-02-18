سويسرا تعتقل "قاطع الأصابع" أحد أكثر المجرمين المطلوبين في أوروبا

أعلنت شرطة زيورخ السويسرية الخميس، أنها ألقت القبض على أحد أكثر المجرمين المطلوبين في أوروبا، الملقب بـ"قاطع الأصابع".

وأطلقت وسائل الإعلام البلجيكية على فلور بريسرس، لقب "قاطع الأصابع" بعد قطعه إصبع مهرب مخدرات كعقاب، كما يعتقد بأنه حاصل على شهادة في علم الإجرام.

ولدى بريسرس، "قاطع الأصابع"البلجيكي والبالغ35 عاماً مذكرة توقيف دولية، كما وضع تحت الرادار "بتهمة تزوير وثائق" من قبل السلطات البلجيكية منذ مايو/ أيار 2021.

وقد حكمت عليه محكمة أنتويرب للاستئناف العام الماضي، بالسجن لمدة أربع سنوات بتهم تشمل الخطف واحتجاز الرهائن والسطو المسلح وتجارة المخدرات والسرقة.

وقال باتريك سيريدا، رئيس قسم الإعلام بشرطة كانتون زيورخ، في مؤتمر صحفي إنه متهم "بتزوير أوراق الهويات الثبوتية على نطاق واسع". وأضاف سيريدا: "بناء على المعلومات الواردة من الخارج ومضمون مذكرة التوقيف الدولية، يصنف على أنه خطير جداً".