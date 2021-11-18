بايدن ينظر في مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه ينظر في مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة المقررة في بكين.

وقال بايدن للصحافيين خلال لقائه رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن هذا "أمر ننظر فيه". وتستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في شباط/فبراير المقبل.

وجاء تصريح بايدن بعد القمة التي جمعته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ عبر الفيديو في وقت متأخر الإثنين، حيث أعرب الزعيمان عن رغبتهما بضمان الاستقرار ومنع نشوب أي نوع من النزاعات.

ومع ذلك فإن بايدن يتعرض لضغوط داخلية لإظهار موقف حازم في وجه انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

والثلاثاء كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة بايدن ستعلن قريبا عن مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين، ما يعني انه بإمكان الرياضيين المشاركة في المنافسات لكن الممثلين الرسميين للحكومة الأميركية لن يحضروا.

هذا وأفاد مسؤولون في البيت الابيض أنه لم تتم إثارة هذه القضية خلال لقاء شي وبايدن الافتراضي.