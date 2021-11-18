مجلس النواب الأمريكي يعاقب مشرعا جمهوريا لتحريضه على العنف ضد بايدن وكورتيز

عاقب مجلس النّواب الأمريكي النائب الجمهوري بول جوسار وجرّده من عضوية اللجان التي يشغلها لنشره مقاطع رسوم متحركة تصوّره وهو يقتل زميلته الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز بالسيف ويهاجم الرئيس جو بايدن.

ويعدّ جوسار، من ولاية أريزونا، ثاني عضو جمهوري في مجلس النوّاب يخسر مكانه في اللجان البرلمانية لصالح الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الذي شهد خلال تولّي الرئيس السابق دونالد ترامب تصعيداً في خطاب الكراهية والتحريض.

وانضم نائبان جمهوريان فقط، وهما أدم وكينزينجر وليز تشيني إلى النواب الديمقراطيين خلال عملية التصويت التي أظهرت موافقة 223 نائباً على توجيه اللوم إلى جوسار مقابل 207 نائباً، ووفقاً للقرار فقد تمّ إخراج النائب المدان من لجنة الرقابة والإصلاح ومن لجنة الموارد الوطنية.

وأثناء قراءة رئيسة المجلس النوّاب نانسي بيلوسي للقرار، يوم الأربعاء، أُلزم جوسار بالوقوف وسط المجلس إمعاناً في إهانته، علماً أن جوسار هو النائب الـ24 الذي يتمّ معاقبته في تاريخ المجلس الممتد لأكثر من قرنين من الزمن.