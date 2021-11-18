بيان: المديرية العامة للطيران المدني في لبنان تفرض قيودا على السفر إلى بيلاروس

أفاد بيان للمديرية العامة للطيران المدني في لبنان، يوم الخميس، بأن البلاد أصدرت تعليمات لشركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي بخصوص السفر إلى بيلاروس.

وذكر البيان أنه ينبغي على جميع شركات الطيران العاملة في المطار قصر المسافرين المتوجهين من لبنان إلى بيلاوس على اللبنانيين الذين لديهم تأشيرات دخول أو لديهم إقامة أو مواطني بيلاروس أو العرب والأجانب الذين لديهم إقامة هناك.

وتتهم دول أوروبية مينسك بالسماح بدخول آلاف المهاجرين، أغلبهم من الشرق الأوسط، وتشجيعهم على عبور الحدود بطريقة غير مشروعة، كوسيلة لمعاقبة أوروبا على عقوبات فرضتها على بيلاروس بسبب حملتها على المحتجين المؤيدين للديمقراطية.