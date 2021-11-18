عودة الإنترنت "تدريجيا" في السودان بعد قطعه منذ الانقلاب (وكالة الأنباء الرسمية)

أعادت السلطات العسكرية الجديدة في السودان، الخميس، تشغيل خدمة الاتصال بالإنترنت، الذي انقطع منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، في عملية "تدريجية" بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

وأكدت منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية استعادة "جزئية" للشبكة في البلاد.

وما إن عادت الاتصالات حتى بدأت تصدر دعوات عن ناشطين سودانيين، طالبوا عبرها بتحميل مقاطع فيديو ومعلومات عن مظاهرات يوم أمس الأربعاء، وهي الأكثر دموية منذ الانقلاب.

وقتل 15 معارضاً خلال المظاهرات يوم أمس بحسب ما أعلنته لجنة أطباء السودان المركزية، في يوم شهد اضطرابات وقطع فيه الجيش أيضاً شبكات الاتصال الخليوية.