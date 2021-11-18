للمرة الأولى.. تايوان تفتح مكتب تمثيل باسمها في ليتوانيا

أعلنت تايبيه الخميس أنها فتحت رسميا مكتب تمثيل في ليتوانيا تحت اسم تايوان، في خطوة دبلوماسية غير مسبوقة نددت بها الصين مسبقا.

وأوضحت وزارة الخارجية التايوانية أن "مكتب التمثيل التايواني في ليتوانيا يبدأ نشاطاته رسميا في فيلنيوس في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021"، بعدما كانت الجزيرة تطلق على هذه البعثات اسم "مكتب تمثيل تايبيه".

يذكر أنه وبعد سبعين عاماً من الانفصال، ما زالت بكين تعتبر تايوان واحدة من مقاطعاتها وتعترض على كل علاقة رسمية تقيمها الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة مع دول أجنبية.