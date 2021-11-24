وكالة: روسيا تجري تدريبات في البحر الأسود بطائرات وسفن

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن الأسطول الروسي في البحر الأسود يوم الأربعاء أن روسيا تجري تدريبات عسكرية في البحر الأسود تشارك فيها نحو عشر طائرات وبعض السفن.

تأتي هذه التدريبات وسط تصاعد حدة التوتر بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، إذ عبر مسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم بشأن هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، وهو ما ينفيه الكرملين.

ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014 وتريد كييف استعادتها من موسكو.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت للصحفيين يوم الإثنين الماضي إن الولايات المتحدة لديها مخاوف جدية بشأن الأنشطة العسكرية الروسية والخطاب المتشدد تجاه أوكرانيا.

وأضافت "ندعو موسكو لتهدئة حدة التوتر".

من جهته نفى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بداية الأسبوع الاتهامات الغربية لموسكو بالتخطيط لاجتياح أوكرانيا.

وأفاد في بيان أوردته وكالات أنباء روسية "يرسم الأميركيون صورة مخيفة لحشود الدبابات الروسية التي ستبدأ سحق مدن أوكرانية، قائلين إن لديهم "معلومات موثوقة" بشأن نوايا روسية من هذا النوع".

وأكد أن الولايات المتحدة ترسل إلى حلفائها "معلومات باطلة تماماً عن تركّز للقوات على أراضي بلدنا بهدف اجتياح أوكرانيا عسكرياً".

ودقت دول غربية الشهر الجاري ناقوس الخطر على خلفية تقارير عن نشاط عسكري روسي قرب أوكرانيا، فيما أعربت واشنطن عن "قلق حقيقي" حيال "نشاط غير عادي" في المنطقة.