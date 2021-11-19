فيديو: لبنانيون أودعوا أموالهم في بنك يحاولون اقتحامه ويصطدمون مع الشرطة في بيروت

اندلعت اشتباكات يوم الجمعة بين شرطة مكافحة الشغب اللبنانية ومودعين حاولوا اقتحام بنك في بيروت. ويطالب المودعون لأموالهم في المصرف، بالسماح لهم بسحب أموالهم العالقة وسط الأزمة المالية والاقتصادية الشديدة في لبنان. ومنعت قوات الأمن اللبنانية المودعين من اقتحام المبنى.

فرضت البنوك المحلية قيودًا غير رسمية على رأس المال منذ أن بدأت أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. واعتبرت الأزمة الاقتصادية في لبنان بأنها من أسوأ الأزمات في العالم منذ 150 عامًا.

فقد سقط أكثر من نصف السكان في براثن الفقر في أشهر قليلة فقط، ودخلت العملة الوطنية في حالة من السقوط الحر، كما أدت الأزمة إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

وقال خبير بالأمم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر إن "لبنان دولة فاشلة خذلت شعبها، وتركتهم يعانون من أزمات متقاربة أدت إلى إفقار السكان وانعدام الثقة في السلطات". ودق أوليفييه دي شاتر، المبعوث الأممي الخاص حول الفقر، ناقوس الخطر في نهاية زيارة للبنان استغرقت 12 يومًا.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن الحكومة اللبنانية، فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بأربعة أضعاف تقريبًا في عام واحد فقط. وقال البنك الدولي إن معدّل التضخم بلغ 131,9 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.