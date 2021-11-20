حظر تجول في أرخبيل غوادلوب الفرنسي بعد احتجاجات وأعمال شغب عينفة

فرضت مقاطعة غوادلوب الفرنسية الجمعة إجراء فوريا بمنع التجول بين الساعة السادسة مساء والخامسة صباحاً بعد احتجاجات واسعة وإغلاق طرقات وإحراق مبانٍ ومركبات وإغلاق مدارس رفضاً للشهادة الصحية.

وأوضح محافظ غوادلوب ألكسندر روشات أن الإجراء سيبقى نافذاً حتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر "في ظل الحركات الاجتماعية المستمرة وأعمال التخريب في مقاطعة" ما وراء البحار الفرنسية ، بحسب مكتبه.

وقال المحافظ في بيان إنه اتخذ القرار إدراكاً منه "لحرق الممتلكات العامة وإقامة الحواجز على الطرق وإلقاء الحجارة على الشرطة"، مانعاً بيع الوقود في صفائح.

وفي وقت سابق، قررت الحكومة إرسال 200 عنصر شرطة ودرك "في الأيام المقبلة" لدعم قوات الأمن، بينما يتزايد العنف والحصار.

وأقيمت حواجز جديدة مساء الجمعة في باس تير في غوادلوب سرعان ما أزالتها الشرطة. وأعاد المتظاهرون نصبها. وقالت فرق الإطفاء ومصدر في الشرطة إن أربعة مبان في المدينة التي تضمّ منازل خشبية عديدة، اشتعلت فيها النيران ليلًا بعد أعمال نهب.

ودعت مجموعة من النقابات والمنظمات المدنية إلى الاحتجاجات قبل خمسة أيام ضد الشهادة الصحية وإلزامية تلقيح الطواقم الطبية.

وبعد ليلة من أعمال الشغب، بقيت المدارس مغلقة الجمعة وعادت الحركة إلى المنطقة ببطء بسبب كثرة الحواجز.