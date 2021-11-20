استمرار تفشي كوفيد-19 يدفع السلطات في عدة دول لإقرار جرعة ثالثة من اللقاح

لا تزال وتيرة الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد تتسارع في عدة بلدان خاصة في أوروبا وأمريكا اللاتينية. وفرضت النمسا اغلاقا شاملا وقررت جعل التطعيم ضد كوفيد اجباريا بداية من فبراير- شباط المقبل فيما اتخذت ألمانيا عددا من الاجراءات للحد من تفشي الفيروس.

ألمانيا تسجل 63924 إصابة جديدة و248 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و312215 حالة بعد تسجيل 63924 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 98987 بعد تسجيل 248 وفاة جديدة.

الصين تسجل 23 إصابة جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقارنة مع 24 في اليوم السابق. وأفاد بيان من اللجنة بأن ثلاثا من الإصابات الجديدة انتقلت محليا مقارنة مع ثمان في اليوم السابق.

وسجلت الصين 16 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقارنة مع 26 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات، مما يجعل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

وحتى يوم الجمعة، سجل بر الصين الرئيسي 98450 حالة إصابة مؤكدة.

المكسيك تسجل 3837 إصابة جديدة و216 وفاة

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 3837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و216 وفاة جديدة الجمعة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و858831 وعدد الوفيات بسبب الجائحة إلى 292145.

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن تكون وفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

البرازيل تسجل 13355 إصابة جديدة و226 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية الجمعة إن البلاد سجلت 13355 إصابة جديدة بفيروس كورونا و226 وفاة في الساعات الـ 24 الماضية.

مصر تسجل 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة الجمعة مقارنة مع 911 إصابة و73 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 348611 من ضمنهم 290671 حالة تم شفاؤها، و 19811 حالة وفاة".

الولايات المتحدة تسمح بجرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لكوفيد لجميع البالغين

سمحت السلطات الصحية الأمريكية الجمعة بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد كوفيد-19 لجميع البالغين الذين تلقحوا بالكامل قبل ستة أشهر.

وأعلنت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) أن هذا الإذن بالاستخدام الطارئ الممنوح لفايزر وموديرنا يساهم في "تأمين حماية مستمرة ضد كوفيد-19 بما يشمل الأعراض الخطرة التي يمكن أن تحصل، مثل دخول المستشفى أو الوفاة".

وقال ستيفان بانسيل رئيس شركة موديرنا إن "هذا الإذن بالاستخدام الطارئ يأتي في وقت حرج، حيث ندخل في أشهر الشتاء ونواجه زيادة في عدد حالات كوفيد-19 وحالات الاستشفاء في كل أنحاء البلاد".

وكان قد سُمح للأشخاص الذين يبلغون 18 عاما وما فوق في الولايات المتحدة وتلقوا لقاح شركة جونسون أند جونسون الذي يُعطى بجرعة واحدة، أن يتلقوا جرعة ثانية بعد شهرين من الحقنة الأولى.

أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحَي فايزر وموديرنا، فقد كانت الجرعة الثالثة من هذين اللقاحين تقتصر سابقًا على فئات محددة من السكان: مَن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، أو البالغين المعرضين لخطر الإصابة بشكل حاد من المرض، أو المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس بسبب عملهم على سبيل المثال.

واجتمعت لجنة استشارية من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) الجمعة لمناقشة موضوع الجرعة المعززة، وعملت على تبسيط توصياتها التي وقّعتها روشيل وولنسكي مديرة هذه المراكز.

ورأى خبراء اللجنة أنه بالنسبة إلى الأشخاص الذين تم تحصينهم بلقاح الحمض النووي الريبي المرسال "آي آر إن"، فإن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا "يجب" أن يحصلوا على جرعة معززة، وأن أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 18 و 50 "يمكن لهم" تلقي جرعة معززة إذا رغبوا في ذلك.

واعتبر الخبراء أن الفوائد المتوقعة لناحية تعزيز الحماية وإبطاء انتقال المرض مع اقتراب نهاية عطلة العام تُبرّر هذا القرار. حتّى إنّ بعضهم يرى أنه من الممكن اعتبار هذه اللقاحات، لقاحات من ثلاث جرعات في المستقبل.

وتسمح الولايات المتحدة منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر بأن تكون الجرعة المعزَزة "مزيجًا" من اللقاحات. لذلك يمكن للأميركيين اختيار لقاح يختلف عن اللقاح الذي سبق لهم تلقيه.

وتلقى ما لا يقل عن 31 مليون شخص جرعة معززة في الولايات المتحدة، نحو نصفهم (17 مليونا) يبلغون من العمر 65 عامًا وما فوق.