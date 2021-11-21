لاعبة التنس الصينية بينغ شواي تظهر مجددا في حدث عام

ظهرت نجمة كرة المضرب الصينية بينغ شواي في إحدى بطولات التنس في بكين الأحد بحسب صور رسمية من الحدث، بعد تزايد الضغوط الدولية للحصول على معلومات حول وضعها.

وظهرت بينغ شواي في صور من نهائيات "فيلا كيدز جونيور تنس تشالنجر" المنشورة على حساب البطولة الرسمي في ويبو. وهذا أول ظهور علني لها منذ فرضت السلطات رقابة واسعة على اتهاماتها لمسؤول كبير سابق في الحزب الشيوعي الصيني بالاعتداء الجنسي والتي نشرتها عبر الإنترنت.

ولم تظهر بينغ شواي البالغة من العمر 35 عاما المصنفة أولى عالميا سابقا في فئة الزوجي والنجمة في بلدها، منذ كشفت أن تشانغ غاولي المسؤول السابق في الحزب الشيوعي الذي يكبرها بأربعين عاما أرغمها على علاقات جنسية وعلى أن تكون عشيقته لسنوات.

وكانت هذه المعلومات قد نشرت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر على حساب اللاعبة الرسمي على شبكة ويبو الصينية للتواصل الاجتماعي قبل أن تحذفها الرقابة سريعا.

ومنذ ذلك الحين ثمة تساؤلات حول مصير بينغ شواي. ونشرت أربع صور للاعبة مساء الجمعة عبر حساب @shen_shiwei في خدمة تويتر التي صنفته "وسيلة مرتبطة بالدولة الصينية".

وبعد احتجاجات دولية، نشرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية سلسلة من اللقطات التي تفيد بأن الأمور تسير على ما يرام مع الرياضية.

ويظهر مقطع فيديو للحدث نشره على تويتر هو تشيجن المحرر المؤثر في "غلوبال تايمز"، بينغ وسط مجموعة من الضيوف.

ونشر صحفي في "غلوبال تايمز" على تويتر أيضا مقطع فيديو آخر يظهر بينغ وهي توقع توقيعات الأطفال في الملعب نفسه على ما يبدو قبل التقاط صور معهم. كنا نشر هو الذي يقول إنه مقرب من السلطة، أيضا مقطعي فيديو في المساء للاعبة يظهرها وهي "تتناول العشاء مع مدربها وصديقات لها في مطعم" في بكين موضحا أنهما صوّرا في اليوم نفسه.

قلق

في الصور، تظهر بينغ شواي محاطة بامرأتين تتشارك معهما العشاء في مكان صاخب. كذلك، يظهر رجل يجلس أمام اللاعبة فيما يدور حديث حول "مباريات". وقال في المقطع "غدا يكون 20 تشرين الثاني/نوفمبر" (السبت) قبل ان تقاطعه إحداهما بالقول "إنه 21" (الأحد).

وتظهر بينغ شواي في هذا المقطع الذي يبدو أنه صوّر في المساء على هاتف محمول من قبل شخص مجهول، مسترخية.

وأعربت دول عدة من بينها الولايات المتحدة الجمعة عن "قلقها" حيال مصير اللاعبة. وطلبت الأمم المتحدة أدلة على سلامة اللاعبة فيما انتشر وسم "أين بينغ شواي؟" (#WhereisPengShuai) مثل النار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة مع محطة "سي إن إن" الخميس، هدد رئيس رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي أيه" ستيف سايمن الصين بسحب البطولات النسائية المقامة في الصين إذا لم توضح بكين الوضع.

وتخضع قضية بينغ شواي للرقابة في الصين وقد تعذر التحقق من الرسالة الأساسية التي بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل مستقل.

ولم يعلق نائب رئيس الوزراء لسابق تشانغ غاولي الذي كان من 2013 إلى 2018 أحد أكثر سبعة سياسيين نفوذا في الصين، علنا على اتهامات بينغ شواي.