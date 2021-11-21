بولندا تعتبر أزمة الحدود "أكبر" محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ الحرب الباردة

وصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الأحد أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية-البولندية التي تشكل الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، بأنها "أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا" منذ الحرب الباردة.

وأضاف مورافيتسكي على تويتر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر "لوكاشنكو شن حربا هجينة ضد الاتحاد الأوروبي. هذه أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ 30 عاما"، مؤكدا أن "بولندا لن تلجأ إلى الابتزاز وستبذل قصارى جهدها للدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت لاحق من اليوم، سيلتقي رئيس الحكومة البولندية نظراءه من دول البلطيق، بلدان منها تقعان على حدود بيلاروس، لمناقشة الأزمة، قبل زيارة عواصم أوروبية أخرى هذا الأسبوع.

وعلى الحدود، تجمع العشرات في بلدة هاجنوكا الشرقية في بولندا للتعبير عن التضامن مع المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية. وطالب المتظاهرون من الحكومة البولندية السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل ومساعدة المهاجرين.

ويتّهم الغرب بيلاروس بافتعال الأزمة عبر استقدام مهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط، ونقلهم إلى الحدود بناء على وعود بتسهيل عبورهم إلى الاتحاد الأوروبي. ونفت بيلاروس الاتهامات وانتقدت الاتحاد الأوروبي لرفضه استقبال المهاجرين.

وأفاد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية الجمعة بأنه "من المحتمل جدا" أن تكون قوّاته قد ساعدت الناس في العبور إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه نفى أن تكون مينسك رتّبت العملية. وقال "نحن سلاف، ولدينا قلوب، قواتنا تعلم أن المهاجرين متوجهون إلى ألمانيا... ربما ساعدهم أحد ما".

ورغم وجود مؤشرات على أن الأزمة تتراجع قليلا، تحدث حرس الحدود البولنديون الأحد عن محاولات جديدة للعبور، خصوصا من جانب "مجموعة شديدة العدوانية من مئة" مهاجر.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك السبت إن بيلاروس غيّرت تكتيكها في التعامل مع الأزمة الحدودية بين البلدين فباتت توجّه مجموعات أصغر من المهاجرين باتّجاه عدة نقاط على طول حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية.

وتخلى المهاجرون عن كل ممتلكاتهم في بلدانهم الأم وأنفقوا آلاف الدولارات للتوجّه إلى بيلاروس بتأشيرات سياحية، عازمين على الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. وذكرت وسائل إعلام بولندية أن 11 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم منذ بدأت الأزمة خلال الصيف.