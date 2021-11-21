إصابات كورونا العالمية تتجاوز 256.5 مليون والوفيات 5 ملايين و400491

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 256.5 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و400491.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر- كانون الأول 2019.

ألمانيا تسجل 42727 إصابة و75 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و354942 حالة بعد تسجيل 42727 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99062 بعد تسجيل 75 وفاة جديدة.

بريطانيا تسجل 40941 إصابة جديدة و150 وفاة

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت السبت 40941 إصابة جديدة بكوفيد-19، انخفاضا من 44242 في اليوم السابق.

كما سجلت 150 حالة وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-19، انخفاضا من 157 وفاة يوم الجمعة.

الصين تسجل 17 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الأحد إن البلاد سجلت 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا السبت، انخفاضا من 23 في اليوم السابق. وأفاد بيان من اللجنة بأن أربعا من الإصابات الجديدة انتقلت محليا مقارنة مع ثلاث في اليوم السابق.

وسجلت الصين ثمان حالات جديدة لا تظهر عليها أعراض انخفاضا من 16 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات، مما يجعل عدد الوفيات دون تغير عند 4636. وحتى يوم السبت، سجل بر الصين الرئيسي 98467 حالة إصابة مؤكدة.

المكسيك تسجل 3306 إصابات جديدة و227 وفاة

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 3306 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و227 وفاة جديدة السبت، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و862137 وعدد الوفيات بسبب الجائحة إلى 292372.

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن تكون إصابات ووفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

مصر تسجل 902 إصابة جديدة و61 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة السبت مقارنة مع 892 إصابة و31 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 349513 من ضمنهم 291214 حالة تم شفاؤها و19872 حالة وفاة".

البرازيل تسجل 217 وفاة والمتوسط عند أدنى مستوى منذ أبريل -نيسان 2020

قالت وزارة الصحة البرازيلية السبت إن البلاد سجلت 8833 إصابة جديدة بفيروس كورونا و217 وفاة في الساعات الـ 24 الماضية، إذ تقلل التطعيمات من حالات الإصابة والوفاة إلى مستويات لم تُر منذ الأسابيع الأولى للجائحة في العام الماضي.

وقالت الوزارة إن 70 بالمئة من السكان المؤهلين للتطعيمات تلقوها بالكامل، وإن 90 بالمئة تلقوا جرعة أولى. وأطلقت الوزارة السبت حملة للتواصل مع 21 مليون برازيلي لم يعودوا لتلقي جرعة ثانية.

وبحسب بيانات رسمية، سجلت البرازيل منذ بداية الجائحة 22 مليونا و12150 إصابة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 612587، وهي ثالث أكبر عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والهند والثانية من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

ومع تقدم نشاط التطعيم، انخفض متوسط 14 يوما للوفيات بكوفيد-19 إلى 228 وفاة لليوم، وهو أدنى مستوياته منذ 26 أبريل - نيسان 2020، والذي كان المستوى المسجل بعد شهر ونصف الشهر من تسجيل أول وفاة بفعل الجائحة في البرازيل. ويأتي ذلك بالمقارنة مع قراءة عند نحو ثلاثة آلاف وفاة لليوم بالبرازيل في ذروة الجائحة في أبريل - نيسان من العام الجاري.

وقالت السلطات الصحية في ريو دي جانيرو إن ثاني أكبر مدن البرازيل، والتي تضررت بشدة من الجائحة، لم تسجل يوم السبت خضوع أي حالة جديدة لمصاب بكوفيد-19 للعلاج في أي من مستشفياتها. وأضافت أن 76.5 بالمئة من السكان المؤهلين للتطعيمات تلقوها بالكامل.