شاهد: إنقاذ 600 مهاجر ينحدرون من 12 بلدا من على متن مقطورتي شاحنتين في المكسيك

أعلن المعهد الوطني للهجرة السبت إنقاذ نحو 600 مهاجر مكدسين داخل مقطورتي شاحنتين في المكسيك، مشيرا إلى أنهم يتحدرون من 12 دولة في أمريكا الوسطى وإفريقيا وشبه القارة الهندية.

وأوضح المعهد أن المهاجرين، 145 امرأة و455 رجلا، رصِدوا في ولاية فيراكروز في جنوب شرق المكسيك وينحدرون من غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا والكاميرون وغانا والهند وبنغلادش.

وقال المسؤول المحلي للجنة حقوق الإنسان توناتيوه هيرنانديز إن المهاجرين كانوا أثناء سفرهم "مكدسين" داخل مقطورتي شاحنتين، وهو كان دق منذ الجمعة ناقوس الخطر بشأنهم.

وأضاف "هناك أطفال، قصّر، رأيتُ نساء حوامل، أشخاصا مرضى"، مؤكدا أنه لم يسبق له أن رأى هذا العدد الكبير من المهاجرين.

وقال المعهد الوطني للهجرة إنه سيتم اللجوء إلى السلطات المختصة بحماية الطفولة لمتابعة "حالات العائلات أو القصّر الذين يسافرون بمفردهم". وأشار إلى وجود خيارين متاحين، يتمثل الأول في "المساعدة على إعادتهم" أو منحهم "فرصة البقاء (في المكسيك) من خلال تسوية" أوضاعهم.

تشهد المكسيك تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين عبر أراضيها، باعتبارها الممر بين أمريكا الوسطى والولايات المتحدة.