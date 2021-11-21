إسرائيل ستوقع في الإمارات اتفاقا مع الأردن لإنشاء محطة رائدة للطاقة الشمسية في المملكة

ينتظر أن توقع إسرائيل إعلان نوايا مع الأردن، يخص إنشاء محطة رائدة للطاقة الشمسية في المملكة الهاشمية، بهدف توليد الطاقة الكهربائية للدولة العبرية، حيث يتم إنشاء محطة لتحلية المياه لإرسالها إلى الأردن.

وسوف يوقع الاتفاق في الإمارات العربية غدا الإثنين بين وزيري الطاقة في البلدين، وفق مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، الذي أدلى بتعليقه خلال "حوار المنامة" السنوي في البحرين، الذي يستضيفه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وفي إشارة إلى صفقة التطبيع التي شهدت اعتراف الإمارات والبحرين بإسرائيل العام الماضي، قال حولاتا إن اتفاقات أبراهام تمكن اتفاقا مهما كهذا من تعزيز الأمن القومي في كلا البلدين.

ولم يكشف حولاتا عن أي قيمة مادية للمشروع، غير أن موقع أكسيوس الإخباري قال في وقت سابق، إن شركة مصدر للطاقة النظيفة والتي يوجد مقرها في أبوظبي هي التي ستتولى تشييد المحطة. وسوف تدفع إسرائيل ما قيمته 180 مليون دولار سنويا مقابل الطاقة الكهربائية، لتقسيمها بين الأردن والإمارات.