عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العالم

شاهد: بركان كومبري فييخا الإسباني يواصل ثورانه

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
الحمم تنبعث من بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية.
الحمم تنبعث من بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية.   -   حقوق النشر  أ ب
حجم النص Aa Aa

استمر ثوران بركان لا بالما في إطلاق الرماد والحمم البركانية حتى صباح الأحد. وساءت جودة الهواء في الجزيرة السبت، بعد تدفق جديد للحمم من فوهة البركان.

يقدر علماء الاتحاد الأوروبي أن الصخور المنصهرة غطت أكثر من ألف هكتار وألحقت أضرارا بأكثر من 2700 مبنى.

وفقًا للحكومة المحلية، تضرر 314 هكتارا من المحاصيل، أكثر من نصفها عبارة عن أشجار موز.

viber

اندلع البركان في لا بالما، وهي جزء من جزر الكناري البركانية قبالة شمال غرب إفريقيا يقطنها نحو 85 ألف شخص، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي. وساعد الإجلاء الفوري لأكثر من 7000 شخص في تجنب وقوع إصابات.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس