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يورونيوز

أكد معهد علم البراكين في جزر الكناري أن رواسب عنصر الكبريت تظهر لأول مرة في ثوران بركان لا بالما، وهو ما يشير إلى أن هذا العنصر لا يعني في الحقيقة نهاية ثوران البركان، وإنما يمثل تغييرا واضحا في دينامياته.

وعلى الرغم من زيادة انبعاث الرماد البركاني من جهة وثاني أكسيد الكبريت من جهة أخرى بالمقارنة مع يوم الخميس، إلا أن رياح حسنت خلال الساعات الماضية من جودة الهواء.

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