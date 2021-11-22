روسيا تسلم لبنان صورا بالأقمار الصناعية ليوم انفجار مرفأ بيروت

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد أن أجرى محادثات مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في موسكو يوم الاثنين، إن روسيا أرسلت للبنان صورا التقطتها الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الضخم الذي هزه العام الماضي.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" الأسبوع الماضي، إنها وافقت على تقديم الصور بموجب طلب من الرئيس اللبناني ميشال عون. وكان ذلك الانفجار هو أسوأ كارثة يشهدها لبنان في وقت السلم.

أضاف لافروف للصحفيين "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، سلمنا اليوم مواد أعدتها روسكوزموس، صورا بالأقمار الصناعية، ونأمل أنها ستساعد في التحقيق في أسباب ذلك الحادث. القضية تحظى الآن باهتمام جاد جدا في لبنان ونأمل أن يتسنى إنهاؤها".

وتسبب الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، في مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الألوف وتدمير مساحات واسعة من العاصمة اللبنانية في يوم الرابع من أغسطس/آب 2020. ولا يزال التحقيق جاريا.

وأوضح لافروف أنه بحث كذلك مع نظيره اللبناني إمكانية مشاركة شركات روسية في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الانفجار.

ولم يذكر لافروف أي شركات يمكن أن تشارك.