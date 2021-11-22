فيديو: عرض عسكري في العيد الـ78 لاستقلال لبنان

حضر سياسيون ومسؤولون لبنانيون يوم الاثنين عرضا عسكريا بمناسبة عيد الاستقلال الـ78 للبلاد، وظهروا جنبا إلى جنب في ظل استمرار مأزق سياسي منعَ مجلس الوزراء من الاجتماع لأسابيع.

ويواجه لبنان أخطر أزمة اقتصادية، وصفها البنك الدولي بأنها من أسوأ الأزمات في العالم منذ 150 عامًا.

تسببت الأزمة اللبنانية القائمة منذ سنوات بسبب الفساد وسوء الإدارة، في انهيار العملة الوطنية وزيادة البطالة والتضخم ودفع العديد من المهنيين اللبنانيين إلى مغادرة البلاد.

في الوقت الذي تجتاح فيه الأزمة البلاد، لا تزال الطبقة السياسية غارقة في خلافات حول التحقيق في انفجار ميناء بيروت العام الماضي وخلاف دبلوماسي مع دول الخليج.

وتحدث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن الوحدة يوم الاثنين محذرا من أنه "إذا لم نتحد كيدٍ واحدة فلن نتمكن من حماية استقلالنا إطلاقا".

وأشار في خطابه إلى قلعة راشيا في منطقة البقاع الغربي، حيث سجنت سلطات الانتداب الفرنسي قادة البلاد عام 1943 وأعلن إطلاق سراحهم في تشرين الثاني (نوفمبر) 1943، عيد استقلال لبنان من الانتداب الفرنسي.

خلال العرض العسكري الذي أقيم هذا العام في وزارة الدفاع، قاد الرئيس ميشال عون وقادة عسكريون سيارات مفتوحة لتفقد الوحدات العسكرية المشاركة.

ثم غادر عون وميقاتي ورئيس مجلس النواب سوية متوجهين إلى القصر الرئاسي حيث عقدوا اجتماعاً مقتضباً.

ومن المقرر إقامة احتفال مدني مواز في وقت لاحق من هذا اليوم.