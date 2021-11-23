شاهد: منظمة "سي ووتش" الألمانية تنقذ 100 مهاجر تقطّعت قبالة الساحل الليبي

أعلنت منظمة "سي ووتش" التي تدير سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 4"، أنها أنقذت، اليوم الاثنين، 107 مهاجراً تقطّعت بهم السبل وسط البحر المتوسط قرب الساحل الليبي.

وأوضحت منظمة "سي ووتش" أن المهاجرين كانوا على متن قارب خشبي صغير يبحر بهم في عرض المتوسط وسط ظروفٍ محفوفة بالمخاطر، حين قامت سفينة "سي ووتش 4" بإنقاذهم.

وذكرت المنظمة الألمانية غير الحكومية أن من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً وكانت وضعت طفلها قبل مدّة وجيزة.

وتنتظر سفينة الإنقاذ "سي ووتش 4" حالياً السماح لهم بالروس في أحد الموانئ الأوروبية لإنزال المهاجرين الذين على متنها، والبالغ عددهم 482 مهاجراً، من بينهم عشرات من القصّر، وهؤلاء كان تمّ إنقاذهم مؤخراً في سبع عمليات إنقاذ مختلفة نفذتها السفينة المذكورة في عرض البحر حيث كان المهاجرون على متن قوارب صغيرة ويواجهون مخاطر.