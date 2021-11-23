دوري أبطال آسيا: الهلال يحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه

توج الهلال السعودي بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر الثلاثاء على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في المباراة النهائية.

وسجل ناصر الدوسري (1) والمالي موسى ماريغا (63) هدفي الهلال الذي استعاد اللقب الذي كان ناله عام 2019 على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني، ورفع غلته إلى أربعة ألقاب بعد عامي 1991 و2000.

وفض الهلال شراكة صدارة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب القاري مع ضيفه بوهانغ المتوج به أعوام 1997 و1998 و2009.

وضمن العملاق السعودي المشاركة في كأس العالم للاندية التي تقام في الإمارات مطلع العام المقبل.

ولم يمهل الهلال ضيفه سوى 20 ثانية فقط وافتتح التسجيل عبر الدوسري اثر تلقيه كرة خاطئة في منتصف ملعب الضيوف، فتقدم بها قبل أن يسددها قوية من مسافة بعيدة في المقص الأيمن للحارس الكوري لي جون (1).

وكاد بوهانغ يدرك التعادل عبر سين جين هو بتسديدة قوية ردتها العارضة قبل أن تتهيأ أمام سانغ هيوب ليم الذي سددها بدروه لكن الحارس عبدالله المعيوف تصدى لها ببراعة (12).

وجرب محمد البريك حظه بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها حارس المرمى لي جون (21)، ثم سدد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميس كرة مرت بجانب القائم الكوري الجنوبي (24).

وأنقذ المعيوف مرماه من هدف التعادل بتصديه لكرة رأسية من مسافة قريبة لوان-كيو كوون (45+1).

وبحث الهلال مطلع الشوط الثاني عن هدف ثان وكان قريباً منه بتسديدة قوية لغوميس ارتطمت بأحد المدافعين في اللحظة المناسبة (47)، ثم سدد البرازيلي ماثيوس بيريرا كرة من ركلة حرة علت العارضة بقليل (55).

وقاد غو يونغ هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة مرت بمحاذاة القائم (58).

ورد الهلال بهجمة منسقة عزّز بها تقدمه بهدف ثان عندما مرر غوميس كرة الى ماريغا الذي انفرد بالحارس لي جون ولعبها على يمينه (63).

وأنقذ المدافع متعب المفرج مرماه من هدف محقق عندما صحح خطأ الحارس المعيوف في التقاط أحدى الكرات العرضية لسانغ-هيوب ليم وأبعدها الى ركنية (70).

وأضاع بيريرا فرصة إضافة الهدف الثالث للهلال عندما تلقى كرة داخل المنطقة سددها بين أحضان الحارس الكوري الجنوبي (75)، وحذا حذوه غوميس اثر انفراد أنهاه بتسديدة بجوار القائم (81).