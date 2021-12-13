دوري أبطال أوروبا: الاتحاد الأوروبي يقرر إعادة إجراء القرعة في وقت لاحق الإثنين بعد ارتكابه خطأ

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت الإثنين في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية، عن مواجهتين قويتين بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي من جهة، وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني من جهة أخرى.

وترتدي المواجهة بين سان جيرمان ويونايتد طابعاً مميزاً لأنها تجمع نجم الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي بغريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد هذا الموسم إلى "الشياطين الحمر" قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

وطبعت الخصومة بين اللاعبين خلال وجودهما في الدوري الإسباني مع برشلونة وريال مدريد توالياً حقبة رائعة مثيرة في تاريخ اللعبة في القارة العجوز.

وتواجه اللاعبان اللذان نالا معاً جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 12 مرة بين 2008 و 2021، بين 2009 و2018 خلال وجود رونالدو مع ريال مدريد، قبل أن يتركه في صيف 2018 للانضمام الى يوفنتوس.

ثم لحق به ميسي الصيف المنصرم وترك برشلونة بعدما دافع عن ألوان الفريق الأول منذ 2004، للالتحاق بزميله السابق في النادي الكتالوني البرازيلي نيمار بالانضمام إلى سان جيرمان، وذلك ضمن مساعي الأخير لتحقيق الهدف الأسمى بالنسبة لإدارته القطرية وهو إحراز لقب دوري الأبطال الذي أفلت من النادي الباريسي عام 2020 بخسارته في النهائي على يد بايرن ميونيخ الذي سيخوض بدوره اختباراً صعباً في ثمن النهائي ضد أتلتيكو بطل إسبانيا.

وسوف تجري مباريات ثمن النهائي في 15 و16 و22 و23 شباط فبراير ذهاباً و8 و9 و15 و16 آذار مارس إياباً.

وجاءت المواجهات الأخرى بالنسبة للأندية الكبيرة متوازنة إلى حد كبير، إذ وقع ريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13 لقبا) في مواجهة بنفيكا البرتغالي، مانشستر سيتي الإنجليزي وصيف الموسم الماضي ضد فياريال الإسباني، مواطنه ليفربول ضد سالزبورغ النمساوي الذي بلغ ثمن النهائي للمرة الأولى.

أما الفريق الإنجليزي الآخر تشلسي حامل اللقب، فوقع بمواجهة ليل الفرنسي الذي يبلغ الدور الإقصائي للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 حين انتهى مشواره على يد مانشستر يونايتد، فيما يلعب يوفنتوس الإيطالي ضد سبورتينغ البرتغالي ومواطنه إنتر ضد أياكس أمستردام الهولندي الذي كان بين ثلاثة فرق أنهت دور المجموعات بالعلامة الكاملة إلى جانب ليفربول وبايرن ميونيخ.