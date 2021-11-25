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قبرص

ستة آلاف طنّ من جبنة الحلوم تراكمت في قبرص بسبب كورونا

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بقلم:  يورونيوز
جبنة الحلوم القبرصية التقليدية المعروضة في متجر في نيقوسيا، قبرص.
جبنة الحلوم القبرصية التقليدية المعروضة في متجر في نيقوسيا، قبرص.   -   حقوق النشر  FLORIAN CHOBLET/AFP

أعلنت السلطات القبرصية أن الجزيرة عاجزة عن تصريف ستة آلاف طنّ من جبنة الحلّوم المالحة التقليدية المخزّنة بسبب تبعات تفشي جائحة كوفيد-19 التي قضت على الطلب الوطني والدولي.

وقال وزير التجارة القبرصي ناتاس بيليديس الثلاثاء أمام أعضاء البرلمان أن المُنتجين لديهم أكثر من ستّة ملايين كيلوغرام من جبنة الحلوم المخزّنة في أقبية.

تراجع الطلب على جبنة الحلوم

تراجع الطلب على هذا النوع من الجبنة خلال العام المنصرم بسبب إغلاق المؤسسات والشركات في أوروبا لمحاربة تفشي وباء كوفيد-19 الذي أرغم الفنادق على الإغلاق وعطّل حركة السياحة في الجزيرة.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة القبرصية تحشد حاليًا سفاراتها في الخارج لمساعدة المنتجين على نقل مخزونهم من جبنة الحلوم وهي أهمّ وأشهر منتج تُصدّره الجزيرة إلى أسواق أخرى.

أدخل الاتحاد الأوروبي جبنة الحلّوم المصنوعة من حليب الماعز والأغنام إلى سجلّ حماية تسميات المنشأ في نيسان/أبريل.

وتُعدّ بريطانيا أكبر مستورد لجبنة الحلّوم بحيث تشتري نحو 50% من إجمالي الكميات المُصدّرة، وتليها السويد.

المصادر الإضافية • أ ف ب