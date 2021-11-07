قبرص ستحاكم ستة أشخاص بتهمة التخطيط لمهاجمة رجال أعمال إسرائيليين

ستحاكم قبرص ستة أشخاص في كانون الأول/ديسمبر المقبل بتهمة التخطيط لمهاجمة رجال أعمال إسرائيليين في الجزيرة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وكانت إسرائيل اتهمت إيران الشهر الماضي بالتخطيط لهجمات"ارهابية" ضد مواطنين إسرائيليين في قبرص.

ويواجه الستة تهم التآمر لارتكاب جريمة قتل والمشاركة في منظمة إجرامية والإرهاب وحيازة سلاح بشكل غير قانوني وتداول وثائق مزيفة.

ولم تكشف الشرطة عن هوية المتهمين، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن أربعة منهم هم من سائقي توصيل الطعام من باكستان وقبرصي من أصول لبنانية.

وبدأت القضية مع اعتقال قاتل مأجور "اذربيجاني" في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، بحسب وسائل الاعلام المحلية. وضبط الرجل وبحوزته مسدس وكاتم صوت في سيارته.

وقررت محكمة في نيقوسيا الجمعة إحالة القضية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الشهر المقبل. ومن المتوقع أن تجري المحاكمة في جلسات مغلقة لأسباب أمنية.

واعتقل القاتل المأجور المفترض في 27 من ايلول/سبتمبر الماضي أثناء عبوره من الجزء الشمالي من قبرص الذي تحتله تركيا على حاجز في نيقوسيا، حيث اعترضه رجال الشرطة بعد تلقيهم بلاغا.

وتم اعتقال الآخرين بعد أسابيع عقب وصول الشرطة إلى بيانات اتصالات المشتبه به.

وكان متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أكد بداية الشهر الماضي "أقول إنها عملية إرهابية تم توجيهها من قبل إيران ضد رجال أعمال إسرائيليين يسكنون في قبرص".