الرئيس الروسي يتلقى جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لكوفيد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد تلقيه جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لكوفيد، في وقت تكافح بلاده موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا. وقال بوتين لقناة "روسيا 24" الحكومية: "أخذتها قبل ساعتين"، مؤكدا للمشاهدين أن الحقنه المعززة للقاح سبوتنيك لم تكن مؤلمة.

وتكافح السلطات الروسية لإقناع الناس بالتلقيح ضد كوفيد، على الرغم من الموجة الجديدة التي تودي بأعداد قياسية يوميا. ومع أن روسيا تصنّع العديد من اللقاحات، إلا أن 36,7% فقط من سكانها تلقحوا اللقاح بالكامل، وفقا لموقع "غوغوف" الحكومي الذي يستند إلى البيانات الرسمية.

ورغم معارضته إلزامية التلقيح الا أن بوتين يؤيد الإجراءات المتخذة في العديد من المناطق، مثل قرار العاصمة موسكو في حزيران/يونيو فرض تلقي اللقاح على أي شخص يعمل في قطاع الخدمات.

وسجلت روسيا حتى الآن أكثر من 9,3 ملايين إصابة بكوفيد ونحو 264 ألف وفاة، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في أوروبا. ووفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء "روستات" التي تتبع في عملها تصنيفا أوسع للوفيات المرتبطة بكوفيد، فقد وصل العدد الفعلي للوفيات بسبب الجائحة الى نحو 450 ألفا حتى نهاية أيلول/سبتمبر.