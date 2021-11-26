بعد انسحاب فنانين فلسطينيين.. مطالبات بمقاطعة مهرجان بمعهد العالم العربي رفضا لمشاركة فرقة إسرائيلية

أعلن الستاند أب كوميدي علاء أبو دياب والفنانة الفلسطينية سهاد الخطيب انسحابهما من مهرجان "أرب فوليز" أو "Arabfolies" الثقافي الذي ينظمه معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية، باريس.

كما أعلنت صانعة الأفلام والنحاتة الفلسطينية جمانة مناع، يوم أمس الخمس، قرار انسحابها من المهرجان، قائلة: "قررت أن أسحب عرض فيلمي من المهرجان دعما وتأييدا لبيان الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية.

ويستجيب هذا الانسحاب إلى دعوة أطلقتها الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية (PACBI) رفضا لمشاركة فرقة إسرائيلية في المهرجان.

كما أصدرت حركة المقاطعة، الإثنين، بيانا دعت فيه الفنانين والأكاديميين العرب والفلسطينيين والدوليين بالضغط على إدارة معهد العالم العربي لإلغاء دعوة الفرقة الإسرائيلية والاستمرار في مقاطعة المهرجان في حال رفض المنظمون ذلك.

وكتب الفنان الكوميدي علاء أبو دياب في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك: "بناء على ماورد اليوم في بيان حركة المقاطعة، أعتذر عن تقديم العرض الذي كان مقررًا في معهد العالم العربي - باريس بتاريخ 18 ديسمبر القادم".

فيما نشرت الفلسطينية سهاد الخطيب مقطع فيديو تعلن فيه انسحابها وتطالب باقي المشاركين في القيام بنفس الأمر.

ترحيب بالمقاطعة

لقي انسحاب الفنانَين الفلسطينيين تأييدا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، كما أعرب عدد من روادها على دعم حملة المقاطعة وتم تداول وسم #لا_للتطبيع و #التطبيع_خيانة على نطاق واسع.

كتب مهند قفشة: "قديش كنت بحترم علاء أبو دياب سابقًا اليوم زاد احترامي وحبي لشخصه مليون مرة ويمكن أكثر.. علاء أعلن انسحابه من تقديم عرض فني في معهد العالم العربي بباريس بعد استضافة المعهد لفرقة إســـرائيلية في مهرجان "Arabofolies".. علاء كان حلمه يشارك في المعرض طول حياته.. كل الحب".

وشاركت سمر محمد صورة للفنانين الفلسطينيين الذين انسحبا من المهرجان عبر حسابها على موقع تويتر.

وكتب جمال العطار، المدير التنفيذي للفدرالية الدولية للحقوق والتنمية في بروكسل: "اللا أعزاء في معهد العالم العربي.. انسحبت سهاد الخطيب تلبية لطلب حملة #امسك_مطبع، وتبعتها مباشرة هديل الصفدي، ثم علاء أبو دياب واليوم انسحبت جمانة منّاع. اعملوا اللقاء مع نيطع القيام وجوزها ع الزوم بلاش مصاريف ما إلها معنى".

يقام مهرجان "أرب فوليز" في باريس بين 3 و12 ديسمبر/كانون الأول المقبل مع مشاركة كل من: فرقة أدونيس (لبنان)، وأمير أميري (إيران)، وجمانة منّاع (فلسطين)، ورامي خليفة (لبنان)، وفريدة محمد علي (العراق)، وفرحات بوعلاقي (تونس).

ويذكر أن معهد العالم العربي افتتح معرض "يهود الشرق، تاريخ متعدد الألفيات" يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وﯾﺣﻛﻲ المعرض ﺗﺎرﯾﺦ أولى اﻟراوﺑط اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﯾن اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﯾﮭودﯾﺔ ﻓﻲ ﺷبه اﻟﺟزﯾرة العربية، وﺻﻌود اﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﯾﮭودﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﻣﺑراطورﯾﺔ العثمانية، فضلا عن ظﮭور الشخصيات الرﺋﯾﺳﺔ للفكر اليهودي ﻓﻲ بغداد وﻓﺎس واﻟﻘﺎھرة وﻗرطﺑﺔ إﻟﻰ ﺑداﯾﺎت ﺷﺗﺎت يهود اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ.