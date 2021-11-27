مقتل شخص وإلقاء القبض على اثنين في إحباط محاولة هروب من سجن في العراق

أحبطت قوات الأمن العراقية فجر السبت محاولة هروب ثلاثة سجناء يرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية ومحكومين بالسجن المؤبد من سجن التاجي الواقع على بعد 20 كليو مترا شمال بغداد، حسبما أفاد بيان رسمي.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان رسمي "تمكنت قوة أمنية مشتركة من اللواء فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إحباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي" شمالي بغداد.

وأوضح البيان أن القوة "فتحت النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لأوامر القوة"، موضحة أن أحدهم قتل بينما استسلم الإثنان الآخران.

وفتحت السلطات تحقيقا بالحادث الذي يتكرر باستمرار.

ففي أيار/مايو الماضي تمكن 21 سجينا بتهمة تجارة المخدرات الهروب من من سجن الهلال الكائن في ناحية الهلالية بمحافظة المثنى البلاد.

وفي تموز/يوليو 2013 شهد العراق أخطر هروب جماعي من سجن أبو غريب الذي أغلق لاحقا حيث فر أكثر من 500 من قيادات الجهاديين الذين كانوا لبنة أساسية في المشاركة في السيطرة على ثلث أراضي البلاد منتصف 2014.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أراضي شاسعة بعد انهيار قطاعات الجيش العراقي في الموصل وحافظ على هذه الأراضي لثلاثة سنوات قبل أن تتمكن القوات العراقية بدعم التحالف الدولي استعادة الأراضي في 2017.

وتعاني السجون العراقية من اكتظاظ بعد أن القت القبض على آلاف الجهاديين بعد معارك استعادة المدن التي سقطت بيد الجهاديين قبل ثلاثة سنوات.

وتسعى السلطات إلى توسيع القاعات الصغيرة التي تستوعب 10 أشخاص لكنها تضم حاليا 30 شخصا على الأقل.