دراسة أجراها علماء رياضيات تحذر الصين من تفشٍ ضخم لكوفيد-19

قالت دراسة أجراها علماء رياضيات في جامعة بكين إن الصين قد تشهد أكثر من 630 ألف إصابة يوميا بكوفيد-19 إذا تخلت عن سياساتها الصارمة من خلال رفع قيود السفر.

وقال العلماء في التقرير الذي نشره المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الصين لا تستطيع رفع قيود السفر دون وجود لقاحات أكثر كفاءة أو علاجات محددة.

وباستخدام بيانات شهر أغسطس من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإسرائيل قدر علماء الرياضيات النتائج المحتملة إذا تبنت الصين نفس أساليب مكافحة الأوبئة التي تتبعها تلك الدول.

وقال التقرير إن الإصابات اليومية الجديدة في الصين ستصل إلى 637155 على الأقل إذا تبنت استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الجائحة.

وأضاف أن الإصابات اليومية ستصل إلى 275793 إذا اتبعت الصين نفس نهج بريطانيا و454198 إذا طبقت نهج فرنسا.

وقال التقرير إن "التقديرات كشفت الاحتمال الحقيقي لتفشي المرض بشكل كبير والذي من شبه المؤكد أن يتسبب في عبء لا يمكن للنظام الطبي تحمله".

وأضاف "نتائجنا تثير تحذيرا واضحا بأنه، في الوقت الحالي، لسنا مستعدين لتبني استراتيجيات ’الانفتاح’ التي تعتمد فقط على فرضية مناعة القطيع التي تحفزها التطعيمات التي تنادي بها بعض الدول الغربية".